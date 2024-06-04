Ölmüş kocasından aldığı spermle hamile kaldı

Düzenleme: Merve N. Güreş
Ölmüş kocasından aldığı spermle hamile kaldı

Sonunda bu da oldu. Avusturalyalı bir kadın kocası öldükten 15 ay sonra çocuk doğurdu.

Avusturalya duyanları hayret düşüren bir olayla çalkalandı. İlginç olay, 2020 yılında gerçekleşti.

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Avustralyalı olimpiyat sporcusu Alex Pullin, 8 Temmuz 2020’de balık tutarken kaza geçirerek hayatını kaybetti.

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Uzun süredir bebekleri olması için uğraşan Ellidy Pullin, kocasının ölüm haberiyle yıkıldı.

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İlk şoku atlatan kadın, 32 yaşında ölen kocasının spermlerini almak için başvuruda bulundu.

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Etik tartışmalara sebep olan bu olay sonrası genç kadın hayallerine kavuştu.

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Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Ellidy Pullin isimli kadın, kocasının ölümünden tam 15 ay sonra bebeğini kucağına aldı.

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Genç kadın Ekim 2021'de doğan kızına Minnie Alex Pullin adını verdi. Olay tüm ülkede büyük tartışmalara neden oldu.

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Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Ellidy Pullin, “Bebeği olan bir baba gördüğümde acıdan adeta ölüyorum” diye konuştu.

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Kazada hayatını kaybeden Alex Pullin’in 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunuyordu.

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ÖLÜMDEN SONRA SPERM NASIL ALINIR?

Ürolog ve UCLA Erkek Kliniği Direktörü Jesse Mills, ''Sperm genellikle beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan veya öldüğü bildirilen bir hastadan kısa bir süre sonra elde edilebilir'' diye konuştu. Önerilen zaman aralığı genellikle ölümden sonraki 24 ila 36 saat arasıdır.

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Spermin alınmasını gerçekleştirmek için bir cerrah veya ürolog deriden bir iğne ile spermin çıkarılması, testis biyopsisi veya testislerin tamamen çıkarılması işlemini gerçekleştirebilir. Sperm alındıktan sonra, dondurularak saklanabilir.

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