Oltaya bu kez balık değil bakın ne takıldı...

Kaynak: İHA

Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince deniz denetimi gerçekleştirildiği sırada oltaya martı takıldı. Martı, zarar görmeden kurtarıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri denizde ve iç sularda sucul biyoçeşitliliği yerinde korumak ve müdahale etmek için denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, gerçekleştirilen denetimler sırasında deniz ortasında ucunda balık olan oltaya takılı martı yakaladı.

aw460156-05.jpg

Oltaya takılı denizde uçmaya çalışan martıya ekipler hızlıca müdahale etti. Yürütülen titiz kurtarma operasyonu sonrasında martı zarar görmeden oltadan kurtarıldı. Martı ekipler tarafından tekrar doğal ortamına salındı.

aw460156-06.jpg​​​​​​​

Denizde ve iç sularda denetim sırasında ekipler aynı zamanda denize yasa dışı şekilde bırakılmış 3 bin metre uzunluğundaki takım halinde 320 adet ahtapot tuzağı tespit ederek mülkiyeti kamuya geçirmek üzere el koydu. Denetimler sayesinde deniz memelileri, su kuşları ve tüm sucul ekosistemin korunması sağlanıyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Sürdürülebilir balıkçılık ve sucul yaşamın devamlılığı için karada, denizde ve iç sularda her daim bulunmamız gereken yerdeyiz" ifadeleri kullandı.

aw460156-08.jpg

Son Haberler
Buğdayı kuraklık vurdu, çiftçi silaj desteği talep ediyor!
Buğdayı kuraklık vurdu, çiftçi silaj desteği talep ediyor!
AKP'li eski milletvekili ve eşi trafik kazası geçirdi!
AKP'li eski milletvekili ve eşi trafik kazası geçirdi!
Süper Lig'de yarış bitti genç hakemler sahaya çıkıyor
Süper Lig'de yarış bitti genç hakemler sahaya çıkıyor
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından kötü haber! Hastanelik oldu
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından kötü haber! Hastanelik oldu
Trump 400 milyon dolarlık hediyeyi kabul etti: Katar’dan ‘Uçan saray’ alacak
Trump 400 milyon dolarlık hediyeyi kabul etti: Katar’dan ‘Uçan saray’ alacak