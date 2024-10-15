Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Kop Dağı'ndaki vadiler, sonbaharda doğanın farklı renklerine büründü

Bayburt-Erzurum karayolu güzergahında, zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan geçit konumundaki Kop Dağı, hazan renklerine büründü.

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda yer alan geçit, sarı, yeşil, kırmızı ve kahverengi tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçları, dökülen sararmış yapraklarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.

Ziyaretçiler, vadiler içerisindeki ormanlar ve göllerin çevresinde hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.