Trafikte şaşkına çeviren görüntü, gerçek sollama yapınca ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trafikte şaşkına çeviren görüntü, gerçek sollama yapınca ortaya çıktı

Amasya’da yolda geri gider gibi görünen tır vatandaşları şaşırttı. O tırın başka bir tırın üstünde olduğu ise yakınlaşıp sollama yapılınca anlaşıldı.

Amasya- Samsun karayolunda gitmekte olan TIR'ı gören vatandaşlar önce korktu, sonra güldü. Panikle cep telefonuna kaydediyorlardı fakat gerçek sollayınca ortaya çıktı. Geri gider gibi görünen tır aslında çekicinin üstüne yüklenmiş halde gidiyordu.

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Görüntüleri izleyen Amasya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mürsel Çapkın, yollarda bu tür şeylerin olabileceğini söyledi.

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Çapkın, “Tır ters yüklendiği için geri gidiyor gibi görünüyor. Sollandığı zaman dorsenin üzerinde olduğu anlaşılıyor. Tırlar dorseye göre yüklenmiş. Şerit ihlali yada tehlike görünmüyor. Taşınan aracın istikameti ters olduğu için vatandaşlar şaşırıyor. Çok nadir görüldüğü için tuhaflarına gidebilir. Bunlar gayet normal” diye konuştu.

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