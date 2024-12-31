Köpeğin futbol maçı izleyenleri gülümsetti

Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde okul bahçesine giren köpek çocukların futbol maçına dahil oldu. O anlar yüzleri gülümsetti.

Adana Kozan ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler beden dersi için okul bahçesinde maç yapmaya başladı. Bu sırada okul bahçesine giren köpeğin öğrencilerle birlikte koşup topa hamle yapıp almaya çalışması renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Futbol oynayan köpeği gören öğrenciler maçı bölmeden oyunlarına sevimli köpeği de dahil etti.

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Öğrencilerden Teyfik Talha Çelik, "Biz maç yaparken köpek geldi bize eşlik etti. Geldi oynadı biraz mama yedi yine bizimle oyuna devam etti çok sevindik" dedi.

Ömer Asaf Akıllıoğlu ise, "Çok güzel bir gündü. Köpek çok güzel oynuyordu. Biz maç yaparken çalım atarken o da oynadı. Çok sevindik, çok keyifliydi" diye konuştu.

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Muhammed Talha Ünüvar ise, "Biz oynarken köpek geldi baktık o da oynuyor. O anlar çok güzeldi. Daha önce hiç top oynayan köpek görmemiştim. Bizim için çok güzeldi" dedi.

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