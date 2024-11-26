Erzurumlu esnaf kışın keyfini böyle çıkarttı! Kardan koltuk yapıp üstünde çay içti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Erzurum'un Oltu ilçesinde asansör imalatçısı Bilal Çelik, karın yağmasını eğlenceli bir hale getirdi. Dükkanının önündeki karlardan çift kişilik koltuk yaptı yetmedi üstüne oturup çay içti. Kısa sürede ilgi çeken koltuğa vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekmek için akın etti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde asansör imalatçısı olan Bilal Çelik, ilginç bir işe imza attı. Kar yağışını eğlenceli bir hale getirdi. Kardan adam yapmak yerine kardan koltuk yapmayı tercih etti.

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Çelik, iş yerinin önündeki karları topladı. Topladığı karlarla dükkanının önüne iki kişilik koltuk yaptı. İş yeri sahibinin oturup çay içtiği koltukta çevre esnafı ve yoldan geçen vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Oltu Kalesi manzaralı koltuğun kısa sürede ilgi odağı haline geldiğini söyleyen Çelik, "Koltuğu görüp fotoğraf çekilmeyen kişi sayısı çok az. Kar, bazıları için eğlence aracı, bazıları içinde zorluk ve zulüm gibi algılanabiliyor. Benim dünyamda ise kar, kötülükleri örtüyor" diye konuştu.

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