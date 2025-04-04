Sessiz gece bekçisi, çizgili sırtlan kameraya yakalandı

Kaynak: İHA

Anadolu'nun sessiz gece bekçisi, çizgili sırtlan görüntülendi. Videoyu, DKMP Adana 7.Bölge Müdürlüğü paylaştı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında" olduğu için korunması gereken türlerin "Kırmızı Listesi'nde yer alan Türkiye'deki tek türü Çizgili Sırtlan, Hatay-Adana arasında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla yerleştirilen foto kapanlar tarafından görüntülenen koruma altındaki sırtlan yaban hayvanlarının su içmesi için yapılan havuza geldi.

Havuzdan suyunu içen bir taraftan da çevreyi gözetleyen sırtlan, daha sonra gözden kayboldu.

DKMP Adana 7.Bölge Müdürlüğü videoyu," Ülkemizdeki tek sırtlan türü olan Çizgili Sırtlan bölgemizde görüntülendi" notuyla paylaştı.

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