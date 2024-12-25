İki ayının oyunu izleyenleri gülümsetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İki ayının oyunu izleyenleri gülümsetti

Ormanda karlı bir zemin üzerinde iki ayı birbirleriyle oyun oynarken görüntülendi. İzleyenler gülümsemekten kendini alamadı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) her gün doğadan farklı görüntüler paylaşmaya devam ediyor. DKMP, son olarak paylaştığı video ile izleyenlerin yüzünü güldürdü.

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Videoda orman içerisindeki karlı zemin üzerinde bir biri ile oyun oynayan ayılar yüzlerce metre öteden kaydedildi. Ayıların oyun görüntüsü ise izleyenler tarafından güreş tutulduğu yorumunu getirdi. DKMP, o anlara ilişkin paylaşımında, "Hayde bree. Kim derdi bu dağlar er meydanı" ifadesini kullandı.

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