Ölüleri konuşturan komutan Hannibal kimdi? Tarihin en çok konuşulan komutanı

Elde ettiği başarılarla konuşulan komutan Hannibal’ın ölülerin ağzından mektup yazdığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ölüleri konuşturan komutan Hannibal kimdi? Tarihin en çok konuşulan komutanı

Aktüel Tarih Dergisi’nde yer alan bilgilere göre, tarihin en çok konuşulan komutan Hannibal’ın zekası ve becerisi sürekli gündem.

Hannibal, düşmanını alt etmek için Roma'nın derinlerine sızmış ve istihbaratın gücünü kanıtlamıştı.,

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Hannibal'ın zaferlerinde, üstün zekasının yanı sıra kurnazlığı, casuslarını kullanışı ve istihbarat toplaması önemli rol oynamıştı.

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Bütün komutanlar gibi Hannibal de düşman devletin politik ve askerî alandaki maharetlerine vakıf olmaya çalışmıştı.

ÖLÜ ROMALILAR ADINA MEKTUP

Hannibal, savaş meydanına ölen Roma soylularının mühür yüzüklerinin peşine düşmüştü. Bir savaşta ölen Marcellus'un cesedini özellikle bu amaçla buldurmuş ve onun ağzından sayısız mektup yazdırarak Roma bürokrasisini birbirine düşürmüştür.

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