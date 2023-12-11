Ölümlü Dünya 2 konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 fragmanı yayınlandı mı?

Devam filmi niteliğinde vizyona giren Ölümlü Dünya 2 filmi beyaz perdede izleyiciyle buluştu. Vizyona girdiği ilk haftada gişeden olumlu geri dönüşler alan Ölümlü Dünya 2 filmine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Ölüm Dünya 2 konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 fragmanı yayınlandı mı?

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 KONUSU NEDİR?

Ölümlü Dünya 2, kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini konu ediyor. Artık hayatlarına kanun kaçağı olarak devam eden Mermer ailesinin her biri üyesi kendi sorunlarıyla boğuşur. Serhan, hamile olan Begüm’ü yeni yaşamlarına alıştırmakta güçlük çeker. Serhat, artık hayatında bir kadının eksikliğini çekerken, Gazanfer ise ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için mücadele eder. Ancak Zafer’in örgütün eline düşmesi hepsinin hayatını alt üst eder. Zafer’e kavuşmak için yol arayan Gazanfer, çareyi eski bir dostundan yardım istemekte bulur. Mermer ailesi, bu sefer evlatlarına kavuşmak için son bir vurgun yapmak zorunda kalacaktır.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 OYUNCU KADROSU

Ahmet Mümtaz Taylan - Gazanfer

Alper Kul - Oktay

Sarp Apak - Serhan

İrem Sak - Begüm

Doğu Demirkol - Zafer

Feyyaz Yiğit - Serbest

Mehmet Özgür - İlhami

Özgür Emre Yıldırım - Atakan

Giray Altınok - Şenol

Reha Özcan

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı, başrollerinde aşrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Feyyaz Yiğit, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Reha Özcan, Mehmet Özgür, Giray Altınok ve Özgür Emre Yıldırım yer aldığı Ölümlü Dünya 2 filmi 1 Aralık 2023’te vizyona girdi.