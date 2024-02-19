Ölüm köprüsünden her gün geçiyorlar. 30 köyün ulaşımını sağlıyor, 10 bin hane kullanıyor

Kaynak: İHA
Ölüm köprüsünden her gün geçiyorlar. 30 köyün ulaşımını sağlıyor, 10 bin hane kullanıyor
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremlerinde zarar gören köprünün üzerinden her gün 1000 araç geçerken, köprünün durumu tehlikeyi gözler önüne seriyor.

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde birçok bina yıkılırken, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, Aksu Çayı’na bağlanan nehir üzerine inşa edilen köprü de hasar aldı.

25 ila 30 köyün ulaşımını sağlayan ve günlük ortalama bin otomobilin geçtiği Kuzey Aksu Köprüsü, her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya...

Durumdan endişe duyduğunu ifade eden Tarık Kaplan, “Bu köprümüz özellikle depremde geçiş noktası olarak kullanıldı. Depremlerde aldığı hasarlardan sonra bazı bölgelerinde çatlaklar bulunmakta ve bu köprümüz Pazarcık ilçesine bağlı 25 ila 30 köyü birleştiriyor. Ben de bu köprüyü aktif olarak kullanan vatandaşlardan ve aynı şekilde köprü için kaygılanan vatandaşlardan sadece bir tanesiyim. Köprünün bu durumundan tüm vatandaşlar rahatsız ve bu köprü muhtemel bir faciaya meydana vermekte ki tüm vatandaşlar bu köprüden geçerken acaba yıkılır mı endişesi ile geçmekte. Bu konunun çözülmesini acilen arz ediyorum” diye konuştu.

"GÜNLÜK ORTALAMA 700 İLA BİN ARACIMIZ GEÇMEKTE"

Diğer köy halkından Nuri Akbaba ise “Burası Pazarcık ilçesinin Kuzey Aksu Köprüsü'dür. Burada günlük ortalama 700 ila bin aracımız geçmektedir. Burada tarımcımız, vatandaşımız, köylümüz bulunuyor ve bu konuda yapılırsa çok minnettar kalacaktır. Bu köprü kuzey yolunda 10 bin haneye hitap ediyor, burası tam bir bağlantı yolu” dedi.

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