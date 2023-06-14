Ölüm tehditleri alan belediye başkanı askeri üstte yaşamaya başladı

Meksika'nın ABD sınırında bulunan Tijuana kentinin kadın Belediye Başkanı Montserrat Caballero Ramirez, aldığı ölüm tehditleri ve korumalarına yönelik silahlı saldırının ardından askeri üste yaşamaya başladı.

Ölüm tehditleri alan belediye başkanı askeri üstte yaşamaya başladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, 40 yaşındaki Ramirez'in, Ulusal Muhafızların talebiyle 15 gündür kentin yakınlarındaki bir askeri üste kaldığını belirtti.

Ramirez'in burada süresiz bir şekilde kalacağını dile getiren Obrador, "Ramirez 15 gündür koruma altında, çünkü tehditler aldı ve korunması gerektiğine karar verildi. Kendisiyle görüştük ve ona yardım etmek ve onu korumak için bir anlaşmaya vardık, bunları yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Obrador, Eyalet Valisi Marina del Pillar ve Tijuana Senatörü Jaime Bonilla Valdez'in de tehdit edildiğini sözlerine ekledi.

Ramirez ise Tijuana Belediyesinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaşadıklarım kesinlikle kolay değildi. Bir oğlum, ailem ve şehrime verdiğim bir söz var." ifadesini kullandı.

RAMİREZ SUÇ ÇETELERİNE YÖNELİK SERT DURUŞUYLA BİLİNİYOR

Meksika'nın kuzeydoğusunda yer alan ve ABD'nin California eyaletine sınır olan Tijuana, son dönemde ülkenin büyük suç çetelerinin çatışma alanı haline geldi.

Belediye başkanlığına 2021'de seçilmesinin ardından şehirdeki organize suçlara karşı sert bir duruş sergileyen Ramirez, son olarak 1721 silahın ele geçirildiğini ve şiddet eylemlerine karışan 785 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Ramirez'in korumaları, 19 Mayıs'ta, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, korumalar yara almamış ancak bu olay Ramirez'e bir uyarı olarak yorumlanmıştı.

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
Karabasan nedir. Neden REM uykusuna geçerken insanı yakalar. Karabasan görürken yaşanan durum nedir Güncel
Karabasan nedir. Neden REM uykusuna geçerken insanı yakalar. Karabasan görürken yaşanan durum nedir
Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü Spor
Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü
CHP’li Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin Ekonomi
CHP’li Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı Güncel
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Ünlü ekonomist yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı Ekonomi
Ünlü ekonomist yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı
Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı Sağlık
Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı
Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu Spor
Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu