Ölüme ramak kalmıştı. Dereye yakın yere kamp kuran 9 öğrenci son anda kurtarıldı. Cehennemin tablosu sabah olunca ortaya çıktı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde dere yakınına kamp kuran 9 kişilik ekip, sağanak nedeniyle mahsur kaldı. Derenin döküldüğü alanın yakınlarına kamp kuran öğrenci grubu güçlükle kurtarılırken cehennem tablosu sabah ortaya çıktı.

Ölüme ramak kalmıştı. Dereye yakın yere kamp kuran 9 öğrenci son anda kurtarıldı. Cehennemin tablosu sabah olunca ortaya çıktı

Sarıkaya köyü Sarıkaya Mağarası'nın içinden geçen derenin döküldüğü alanın yakınlarına kamp kuran öğrenci grubu, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Telefonla yardım isteyen 9 kişilik ekip için harekete geçen Yığılca Kaymakamlığı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli bölgeye ulaşarak 9 kişiyi mahsur kaldıkları bölgeden aldı.

Kampçılar, ilçe merkezine getirilerek öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cehennemin tablosu sabah olunca ortaya çıktı.

METEOROLOJİ 'TURUNCU KOD'LA UYARMIŞTI

Meteoroloji ve AFAD'ın "turuncu alarm" verdiği kentte, il merkezinde bazı caddelerde seller meydana geldi.

Yığılca ilçesi Karakaş köyü sapağında bulunan derenin taşması sonucu bir kısmı hasar gören yol trafiğe kapatıldı.
İlçe Özel İdare ekiplerince yolda güvenlik tedbirleri alındı.

Yığılca Kaymakamlığından yapılan duyuruda, söz konusu bölgede vatandaşların tedbirli olması istendi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Karakaş-Mengen-Yoğunpelit-Mengen-Yaylayepe köylerimizi birbirine bağlayan grup yolu aşırı yağışlar nedeniyle menfezin tıkanması sonucu kapalı olduğundan trafik vatandaşlarımızın güvenliği açısından Çiftlik köyü Yeni yoluna yönlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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(Kaynak: AA)

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