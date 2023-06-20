AFAD'dan bir ile SMS'li uyarı! Sel alarmı verildi

Meteoroloji ve AFAD Sakarya'da kuvvetli yağış ve lodos beklendiğini açıkladı. AFAD, vatandaşlara SMS gönderdi.

AFAD'dan bir ile SMS'li uyarı! Sel alarmı verildi

Meteoroloji'nin ardından Sakarya Valiliği ve AFAD'da vatandaşları peş peşe uyardı.

AFAD, cep telefonlarına uyarı mesajı yollayarak vatandaşlara kuvvetli lodos ve yağışa karşı dikkatli olmalarını belirtirken Sakarya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ilimizde bugün gece saatlerinden itibaren yağışların, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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