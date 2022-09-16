Ölümle tehdit edilen İskeçe milletvekili için Dışişleri Bakanlığından açıklama

Bakanlık, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Batı Trakya Türk Azınlığı (BTTA) Danışma Kurulunun Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamasını alıntılayarak "Tüm tehditlere ve baskılara rağmen insan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığı'nın arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz." ifadeleriyle Batı Trakya Türk Azınlığı'na destekte bulundu.

BTTA Danışma Kurulu yaptığı açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın uzun süredir çok yönlü bir baskı politikasına maruz kaldığını belirterek "İskeçe Türk Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek, Panos Papadopoulus'un 12 Eylül'de Next Tv 'Anihti Grami'(Açık Hat) programına telefonla bağlanan bir vatandaş tarafından canlı yayında ölümle tehdit edilmiştir. Bu, uzun yıllardır süregelen ötekileştirici ve hedef gösterici söylemin adeta eyleme dönüşme çağrısıdır." denildi.

BTTA, Zeybek'in şahsında tüm azınlık bireylerine yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığını ve adli makamları göreve davet ettiğini bildirmişti.