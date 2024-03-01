Olumsuz haberler psikolojik sorunlara yol açıyor. Uzmanı şifa için püf noktaları açıkladı

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, olumsuz haberlerin insan psikolojisine verdiği zararları ve bunlardan nasıl korunabileceğimizi anlattı.

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Günümüzde sosyal medya ve televizyon aracılığıyla gördüğümüz olumsuz haberler bizi derinden etkiliyor. Bu yüzden haberleri güvenilir kaynaklardan takip etmekte fayda var” dedi.

Uzm. Klnk. Psk. Öziç, “Birçok araştırma olumsuz haberlerin insan psikolojisine zarar verdiğini ortaya koyuyor ve bunu birçok kişi de yaşıyor. Günümüzde sosyal medya ve televizyon aracılığıyla gördüğümüz olumsuz haberler bizi derinden etkiliyor. Yaşadığımız travmatik olaylar, bu olaylara tanık olmak, doğru bilgiye ulaşamamak, bilgi kirliliği yaşamak gibi nedenlerle bireylerde güvensizlik, huzursuzluk, hayal kırıklığı, çaresizlik kaygı ve korku gibi duygular oluşuyor. Bu duyguların yoğunluğu bireyin sağlıklı düşünmesini ve davranmasını engelleyebiliyor. Bütün bunlar da bireyin mevcut psikolojik sorunlarının şiddetlenmesine ve hatta bazen travma sonrası stres bozukluğu adını verdiğimiz rahatsızlığın gelişmesine yol açabiliyor” şeklinde konuştu.

Olumsuz haberlerden etkilenmemek için psikolojimizi nasıl koruyabileceğimizi anlatan Öziç, “Bu konuda yapabileceğimiz birçok şey var. Bu dönemde psikolojik sağlığımızı korumak için gevşeme egzersizleri ve nefes egzersizleri yapabiliriz. Birçok araştırma, bu egzersizlerin insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerinde çok etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca kalp ritmini yüzde 40 artıran günde yaklaşık 40 dakika süren yürüyüşlerin de çok yararlı olduğu ve vücutta antidepresan etkisi yarattığı kanıtlanmıştır” dedi.

Uzm. Klnk. Psk. Enise Öziç, haberleri izlerken güvenilir kaynaklara dikkat etmenin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Her türlü habere maruz kalmaktan kaçınmak, sadece güvenilir birkaç kaynağı izlemek, bilgi kirliliği olduğunu bilerek haberleri eleştirel bir gözle değerlendirmek, duygularımızın normal olduğunu kabul etmek, elimizden geldiğince somut destek sağlamak ve bunun yanında günlük yaşam rutinlerimize devam etmek psikolojik sağlığımızı korumada bize yardımcı olacaktır.”