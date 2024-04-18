Olympiakos'u Kadıköy'de dev Türk Bayrağı karşıladı. Yunan ekibinin oyuncuları hayran hayran baktı

Selahattin Ekrekli
Olympiakos'u Kadıköy'de dev Türk Bayrağı karşıladı. Yunan ekibinin oyuncuları hayran hayran baktı
Fenerbahçe taraftarı, Olympiakos oyuncuları sahaya çıktığı anda müthiş bir ıslığa başladı.

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe adına tarihi maçın başlamasına artık çok az bir süre kaldı.

İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertli ekip, karşılaşma sonunda istediği sonucu alıp adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Sarı-Lacivertli ekipte heyecan dorukta. Fenerbahçe taraftarı da yavaş yavaş stadı dolduruyor, yaşanan coşku giderek artıyor.

Bu arada Olympiakos oyuncuları ısınma öncesi sahayı kontrol etti. Bu sırada onları tribünde sallanan dev Türk Bayrağı karşıladı.

Yunan ekibinin futbolcularına ıslıkla tepki gösterilirken, onlar da hayran hayran tribünleri izledi.

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