Olympiakos'u Kadıköy'de dev Türk Bayrağı karşıladı. Yunan ekibinin oyuncuları hayran hayran baktı

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe adına tarihi maçın başlamasına artık çok az bir süre kaldı.

İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertli ekip, karşılaşma sonunda istediği sonucu alıp adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Sarı-Lacivertli ekipte heyecan dorukta. Fenerbahçe taraftarı da yavaş yavaş stadı dolduruyor, yaşanan coşku giderek artıyor.

Bu arada Olympiakos oyuncuları ısınma öncesi sahayı kontrol etti. Bu sırada onları tribünde sallanan dev Türk Bayrağı karşıladı.

Yunan ekibinin futbolcularına ıslıkla tepki gösterilirken, onlar da hayran hayran tribünleri izledi.