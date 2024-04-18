Fenerbahçe için canını hiçe saydı. Facia teğet geçti

UEFA Konferans Ligi çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ve Olympiakos Ülker Stadyumu’nda karşılaşıyor.

İkinci yarının son dakikalarının oynandığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Mücadelenin böyle bitmesi halinde uzatmalara gidecek maçta Fenerbahçeli taraftarlar takımına destek olmak için elinden geleni yapıyor.

Kritik maçta tek bir boş koltuk bile bulunmazken kameralara korkutan bir görüntü yansıdı.

Maçı daha iyi izlemek isteyen genç bir taraftar kendisini korkulukların oradan sarkıttı.