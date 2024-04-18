UEFA'dan Süper Lig kulüplerini havalara uçuracak haber

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UEFA'dan Süper Lig kulüplerini havalara uçuracak haber
Son yıllarda oldukça önem kazanan ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye müjdeli haber geldi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fiorentina sahasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.

İtalya’da oynanan kritik mücadelede ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyet ile birlikte Fiorentina adını yarı finale yazdırırken bir müjdeli haberde Türkiye’ye geldi.

Son Çekya ekibinin de elenmesi ile birlikte Türkiye ülke puanı sıralamasında sezonu 9. sırada bitirmeyi garantiledi.

Böylece 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan giderken 2. Sırada bitirecek olan takım 2 ön eleme turu oynayacak.

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