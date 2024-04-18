Fenerbahçeli yıldız Olympiakos ile anlaştı. Herkes ters köşe oldu

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Fenerbahçeli yıldız Olympiakos ile anlaştı. Herkes ters köşe oldu
Fenerbahçe Beko forması giyen Tyler Dorse kararıyla herkesi şaşırttı.

THY EuroLeague play-off mücadelesinde Monaco eşleşen Fenerbahçe’de sezon biter bitmez yıldız isimle yolların ayrılması bekleniyor.

Daha önce X hesabından yaptığı paylaşımda “Saygısızlık hiç bu seviyeye çıkmamıştı. 24/25’i iple çekiyorum" diyerek ayrılık sinyali veren ve Panathinaikos ile anlaştığı iddia edilen Tyler Dorsey’den ters köşe geldi.

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Yunan basınında çıkan haberlere göre Dorsey ezeli rakipleri Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

EuroLeague’de Fenerbahçe’nin macerasının bitmesinin ardından imzayı atacak olan yıldız basketbolcu bir dönem Olympiakos forması giymişti.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde sadece 4 maça çıkan Tyler Dorsey 7.7 sayı, 2.2 ribaund ve 0.7 asist ortalamaları kaydetti.

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