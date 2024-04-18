Fenerbahçeli yıldız Olympiakos ile anlaştı. Herkes ters köşe oldu

THY EuroLeague play-off mücadelesinde Monaco eşleşen Fenerbahçe’de sezon biter bitmez yıldız isimle yolların ayrılması bekleniyor.

Daha önce X hesabından yaptığı paylaşımda “Saygısızlık hiç bu seviyeye çıkmamıştı. 24/25’i iple çekiyorum" diyerek ayrılık sinyali veren ve Panathinaikos ile anlaştığı iddia edilen Tyler Dorsey’den ters köşe geldi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre Dorsey ezeli rakipleri Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

EuroLeague’de Fenerbahçe’nin macerasının bitmesinin ardından imzayı atacak olan yıldız basketbolcu bir dönem Olympiakos forması giymişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde sadece 4 maça çıkan Tyler Dorsey 7.7 sayı, 2.2 ribaund ve 0.7 asist ortalamaları kaydetti.