Ömer 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 20. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, Ömer 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Ömer 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ömer dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman?

ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer''in babası Reşat''a hayat veriyor.

ÖMER 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer dizisinin 20. bölümü 5 Haziran Pazartesi günü yani bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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