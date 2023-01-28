Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi ilk bölümüyle gündem oldu. Gerek konusu gerekse kadrosuyla ses getiren Ömer dizisinin 4. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi 4. bölümde neler olacak?

Star TV’nin yeni dizisi Ömer geçtiğimiz hafta görücüye çıktı. Güçlü kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ömer dizisinin 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÖMER 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer dizisinin 30 Ocak Pazartesi STAR TV ekranlarına gelecek 2. Bölüm fragmanı yayınlandı.