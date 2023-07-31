Ömer Faruk Beyaz’ın Hayaspor’a imza atacağı tarih belli oldu

Fenerbahçe’nin en genç kaptanı olarak adını tarihe yazdıran Ömer Faruk Beyaz Hatayspor formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor. Cuma günü resmi imzayı atacak olan genç futbolcunun şu anda İtalya’da Hatayspor’la birlikte kampta olduğu öğrenildi.

Ömer Faruk Beyaz’ın Hayaspor’a imza atacağı tarih belli oldu

İSA KARAARSLAN/YENİÇAĞ

Fenerbahçe’de 2019/20 sezonunun son haftasında Emre Belözoğlu’ndan pazubandını alarak kulübün en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz Süper Lig’e geri döndü.

2021 yılında Fenerbahçe’den Alman ekibi Stuttgart’a bedelsiz olarak transfer olan Ömer Faruk Beyaz, burada istediği forma şansını bulamamış daha sonra Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanmıştı. Sezon ortasında Magdeburg'la olan kiralık sözleşmesi feshedilen genç futbolcu tekrar Stuttgart’ın yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz sezon sadece 4 resmi maça çıkabilen Beyaz, 69 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist üretemedi.

Kariyerini artık burada devam ettirmek istemeyen Ömer Faruk Beyaz’ın yeni rotasını çizdi. Genç futbolcu teknik direktörlüğünü Volkan Demirel’in yaptığı Hatayspor’la her konuda anlaştı.

CUMA GÜNÜ İMZAYI ATACAK

Ömer Faruk Beyaz bir aksilik yaşanmaması durumunda Cuma günü Hatayspor’la sözleşme imzalayarak 3 yılın ardından Süper Lig’e geri dönmüş olacak.

ŞU ANDA HATAYSPOR’LA KAMPTA

Edinilen bilgilere göre Ömer Faruk Beyaz yeni sezona hazır olabilmek adına şu anda İtalya’da Hatayspor’la birlikte kampta.

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Esenyurt'ta 2 bin 112 polis ile arama yapıldı Güncel
Esenyurt'ta 2 bin 112 polis ile arama yapıldı
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlığı. Büyükşehir Belediyeleri için adayların isimi sızdırıldı Siyaset
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlığı. Büyükşehir Belediyeleri için adayların isimi sızdırıldı
Avrupa Parlamentosu, İsmailağa Cemaati'ne verdiği parayı geri istedi Güncel
Avrupa Parlamentosu, İsmailağa Cemaati'ne verdiği parayı geri istedi
Milli Takım Belçika'yı yendi Spor
Milli Takım Belçika'yı yendi
Benzema Al-İttihad'i galibiyete taşıdı Spor
Benzema Al-İttihad'i galibiyete taşıdı
Bilecik'te aile faciasının eşiğinden dönüldü. Takla atan otomobilin içinden yaralı kurtuldular Güncel
Bilecik'te aile faciasının eşiğinden dönüldü. Takla atan otomobilin içinden yaralı kurtuldular