Ömer Faruk Beyaz’ın Hayaspor’a imza atacağı tarih belli oldu

İSA KARAARSLAN/YENİÇAĞ

Fenerbahçe’de 2019/20 sezonunun son haftasında Emre Belözoğlu’ndan pazubandını alarak kulübün en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz Süper Lig’e geri döndü.

2021 yılında Fenerbahçe’den Alman ekibi Stuttgart’a bedelsiz olarak transfer olan Ömer Faruk Beyaz, burada istediği forma şansını bulamamış daha sonra Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanmıştı. Sezon ortasında Magdeburg'la olan kiralık sözleşmesi feshedilen genç futbolcu tekrar Stuttgart’ın yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz sezon sadece 4 resmi maça çıkabilen Beyaz, 69 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist üretemedi.

Kariyerini artık burada devam ettirmek istemeyen Ömer Faruk Beyaz’ın yeni rotasını çizdi. Genç futbolcu teknik direktörlüğünü Volkan Demirel’in yaptığı Hatayspor’la her konuda anlaştı.

CUMA GÜNÜ İMZAYI ATACAK

Ömer Faruk Beyaz bir aksilik yaşanmaması durumunda Cuma günü Hatayspor’la sözleşme imzalayarak 3 yılın ardından Süper Lig’e geri dönmüş olacak.

ŞU ANDA HATAYSPOR’LA KAMPTA

Edinilen bilgilere göre Ömer Faruk Beyaz yeni sezona hazır olabilmek adına şu anda İtalya’da Hatayspor’la birlikte kampta.