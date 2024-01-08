Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer dizisinin 38. bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi oyuncuların yer aldığı Ömer’in yeni bölümleri merak ediliyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÖMER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın yer aldığı Ömer dizisinin 38. bölümü 8 Ocak Pazartesi yani bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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ÖMER KONUSU NEDİR?

Kendi halinde sakin biri olan Ömer’in karşısında günün birinde kendinden yaşça büyük dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze çıkar. Ömer ve Gamze çok geçmeden birbirlerine aşık olur.

İki farklı dünyaları olan Gamze ve Ömer beraber olmak isteseler de Ömer’in ailesi bu birlikteliğe sıcak bakmaz.

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ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.

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