Ömrü uzatan kahve saatleri ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Kahve, dünya çapında milyonlarca insanın sabah uyanır uyanmaz ilk tercih ettiği içeceklerin başında geliyor. Ancak, kahvenin sadece enerjik hissetmemize yardımcı olmakla kalmadığını, aynı zamanda sağlık üzerinde de birçok faydalı etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

KAHVE VE SAĞLIK: BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda kahvenin sağlık üzerindeki faydaları üzerine yapılan çok sayıda bilimsel araştırma, kahvenin doğru şekilde tüketildiğinde vücuda büyük yarar sağlayabileceğini gösteriyor. Örneğin, 2020 yılında yapılan bir araştırma, kahve tüketiminin yaşam süresini uzatma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.

İleri yaştaki hamileler için kahve uyarısı! Uzmanlar açıkladı

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nden Dr. Frank Hu, "Kahve, antioksidanlar açısından zengin bir içecektir ve bu maddeler, hücrelerin yaşlanmasını engelleyerek, kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerinin riskini azaltabilir" dedi.

Ayrıca, Avrupa'da yapılan bir başka araştırma, günde 3-4 fincan kahve içmenin, erken ölüm riskini %15 oranında azalttığını gösterdi. Bu tür araştırmalar, kahvenin sadece uyanıklık sağlamadığını, aynı zamanda uzun vadede vücuda fayda sağladığını da ortaya koyuyor.

KAHVE İÇMENİN ZAMANI: NE ZAMAN İÇMEK DAHA SAĞLIKLI?

Kahvenin faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için doğru saatte içilmesi çok önemli.

Amsterdam Üniversitesi'nde beslenme üzerine araştırmalar yapan uzman Dr. Robert Van der Laan, "Kahvenin vücutta en iyi etkiyi yapabilmesi için sabah saatlerinde, özellikle uyandıktan 1-2 saat sonra içilmesi önerilir. Çünkü sabah vücutta doğal bir kortizol artışı olur ve kahve ile alınan kafein, bu kortizol seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur. Ancak, sabah 9 ile 11 arasında kahve içmek, gün boyunca daha fazla enerji sağlamak için idealdir" dedi.

Kahvenin etkisini en üst düzeye çıkarmak için, sabah saat 9 ile 11 arasında içilmesi gerektiği belirtiliyor. Bunun nedeni, vücudun sabah saatlerinde en yüksek kortizol (stres hormonu) seviyesine ulaşmasıdır. Kafein bu saatte alındığında, vücut doğal ritmiyle uyumlu çalışır ve kafeinin uyarıcı etkisi daha verimli olur.

KAHVE SAATLERİ: AKŞAMDAN UZAK DURUN

Dr. Sarah Collins, Los Angeles'taki Cedars-Sinai Medical Center'dan bir uyku uzmanı, akşam saatlerinde kahve içmenin olumsuz etkilerini vurguladı:

"Kahve, kafein içerdiği için uyarıcı bir etkisi vardır. Akşam saatlerinde kahve içmek, uyku düzenini bozabilir ve bu da uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Kafein, vücuttan yavaşça atıldığı için gece geç saatte alınması, uyku kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir."

Kahvenin vücudun biyolojik saatine uyumlu şekilde içilmesi gerektiği konusunda uzmanlar hemfikirdir.

Akşam saatlerinde kahve içmek, vücudun geceye hazırlanmasını engelleyebilir. Bu da uykusuzluk, düşük uyku kalitesi ve ertesi gün yorgunluk gibi sorunlara yol açabilir.

KAHVE İÇMENİN FAYDALARI: ÖMRÜ UZATMA POTANSİYELİ

Kahve içmenin ömrü uzatma etkisi, yapılan araştırmalarda vurgulanan bir başka önemli bulgu.

Kahvenin içerdiği antioksidanlar, serbest radikallerin vücuda zarar vermesini engeller ve hücre yenilenmesini hızlandırır.

Kalp sağlığı üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan uzman Prof. Dr. John Dunlop, "Kahve içmek, damar sağlığını iyileştirir, kalp hastalıkları riskini azaltır ve genel sağlığı olumlu yönde etkiler. Bu yüzden, düzenli kahve içmek, yaşam süresini uzatabilir" dedi.

Kahve ve çayın ölümcül hastalığa bir çaresi daha ortaya çıktı! Uzmanlar anlatıyor...

Ayrıca, kahve içmenin sinir sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kahve, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların semptomlarını hafifletebilir.

Psikiyatri uzmanı Dr. Elizabeth James, "Kahve, ruh halini iyileştirebilir ve beyin fonksiyonlarını artırabilir. Düzenli kahve tüketimi, zihinsel sağlığı destekler ve beyin yaşlanmasını yavaşlatabilir" dedi.

KAHVE, ZİHİNSEL VE FİZİKSEL SAĞLIK İÇİN İDEAL BİR SEÇENEK

Kahve, doğru saatlerde içildiğinde ömrü uzatma, kalp sağlığını iyileştirme ve zihinsel sağlığı destekleme potansiyeline sahip bir içecek. Ancak, kahvenin aşırı tüketilmesi de bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, kahvenin günde 3-4 fincandan fazla içilmemesi gerektiğini belirtmekte.

Ayrıca, sabah saatlerinde içilmesi, vücudun doğal ritmiyle uyumlu çalışmasını sağlar ve kahvenin faydaları daha etkili olur.

Kahve severler için iyi haber şu ki, kahve içmek sadece keyifli bir alışkanlık değil, aynı zamanda sağlığınızı iyileştiren önemli bir yaşam biçimi olabilir.