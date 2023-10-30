Ömrü uzatan meyve

Uzun bir ömrün sırrı tek bir besinde olduğu tespit edildi. İşte ömrü en az 10 yıl uzatan o meyve...

Araştırmalar, sıklıkla besinlerin insan ömrünün uzunluğu üzerinde nasıl bir etkililiği bulunduğu ile ilgili önemli veriler elde ediyor. Bu verilerden biri olan "antosiyanin" adlı bileşiğin sağlıklı özelliklerine odaklanarak bir meyveyi öne çıkardı. Çalışmaya göre, bir meyve kan dolaşımını şaşırtıcı bir şekilde %45 oranında artırarak ömrü uzatabilir. İşte o meyve...

Kişinin uzun bir yaşam sürme şansını belirleyen çok sayıda faktör vardır , ancak iyi bir beslenme sisteminin önemi ne kadar vurgulansa azdır. Meyve ve sebzeler, yüksek konsantrasyonlarda antioksidanlar sayesinde uzun ömürlülüğü artırmaya özellikle meyillidir.

Bir çalışmada, araştırmacılar frenk üzümünün önemli niteliklerini ve bunların arter sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkardı. Egzersiz Fizyolojisi Profesörü Mark Willems'e göre, bir haftalık alım bile genel kan dolaşımı için ikna edici sonuçlar sunabilir ve vücudun saatini 10 yıl geriye döndürmeye yardımcı olabilir.

Profesör Willems, 2013'ten beri Yeni Zelanda frenk üzümü antosiyaninini inceliyor ve sağlıklı dolaşımın, hayati organların en iyi işlevini korumak için uzun ömürlülüğün anahtarı olduğuna dair kanıtları sağladığını belirtti.

Chichester Üniversitesi'nde yürütülen çalışma, frenk üzümünün kardiyovasküler sağlık için ikna edici faydaları konusunda büyük bir atılım yaptı.

Araştırmacılar, frenk üzümü özü takviyesi alımının, kas kasılması sırasında ana arter kan akışını yüzde 45'e kadar artırdığını gözlemledi. Klinik olarak önemli değişiklikler sadece dört ila yedi gün arasında gözlendi.

Kan akışını teşvik edici etkiler, arterleri genişleten ve böylece kaslara, dokulara ve diğer hayati organlara dolaşımı artıran antosiyaninlere indirgendi. Profesör Willems, "Antosiyaninin görünen ömrü boyunca sağlığı etkilemek için anlamlı potansiyelinin yüzeyini kazıyoruz" diye ekledi.

Profesör Willems, "Bir şekilde frenk üzümü bileşikleri kan damarlarını daha sağlıklı ve genç yapıyor" açıklamasında bulundu, “Frenk üzümü ekstraktının alım kolaylığının, kan damarlarımız üzerinde faydalı bir etki sağlamak için koruyucu bir ilaç olarak hareket edebileceği önemli bir bulgudur" dedi.

Profesöre göre, bu bileşikler, yüksek tansiyona katkıda bulunan kardiyovasküler kusurlara karşı bir tampon görevi görebilir.

Yüksek tansiyon, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğu için genellikle 'sessiz katil' olarak adlandırılır.

Sayısız kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, felç, periferik arter hastalığı ve vasküler bunama vakasının arkasındadır.

Frenk üzümü, her ikisi de hipertansiyon ve kardiyovasküler sağlık için bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları olan iyi bir potasyum ve Linolenik asit kaynağıdır.

Potasyum kan basıncını düşürebilirken, GLA kalpteki hücrelerin hasara direnmesine yardımcı olur ve kan damarlarındaki trombosit kümelenmesini yavaşlatır.

Profesör Willems, "Çalışmalarda frenk üzümünün normal kan basıncına sahip insanlar üzerinde çok az etkisi olduğunu görüyoruz" dedi.

"Ancak, hipertansif yetişkinlerde, dut yüksek tansiyona neden olan bir şeyi hedefliyor. Ancak sistemde herhangi bir kusur yoksa, frenk üzümü için daha az şey var demektir."

"Bunun yanı sıra, en iyi strateji, yüksek tansiyon gelişene kadar beklememek ve frenk üzümü, sağlıklı kardiyovasküler fonksiyonu destekleyerek önlemeye yardımcı olabilir."

Profesör Willems'in araştırması, hipertansif hastalarda yüksek tansiyonu düşürmek için frenk üzümü suyunun kullanımını destekleyen bir dizi kanıta katkıda bulunuyor.

"Araştırmalarda frenk üzümünün normal tansiyonu olan insanlar üzerinde çok az etkisi olduğunu görüyoruz" diye ekledi.

"Ancak, yüksek tansiyon hastası yetişkinlerde, bu meyve yüksek tansiyona neden olan bir şeyi hedefliyor. Ancak sistemde herhangi bir kusur yoksa, frenk üzümü için daha az şey var."







