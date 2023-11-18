Onana sakatlık numarası yapıyor. İstanbul'a gelirse dolandırıcılıktan tutuklanacak. Galatasaray kongre üyesinden akılalmaz iddia

Temsilcimiz Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı rakibi Manchester United’da şok bir sakatlık daha yaşandı.

Kırmızı Şeytanların file bekçisi Andre Onana ülkesi Kamerun’un Mauritius ile oynadığı mücadelenin 81. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi.

Onana’nın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değilken Galatasaray Kongre Üyesi Av. Kerim Bahadır Şeker’den akıl almaz bir iddia geldi.

"SAKATLANMA ROLÜ YAPIYOR"

Onana’nın İstanbul’a gelmesi halinde tutuklanacağını söyleyen Kerim Bahadır Şeker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manchester United kalecisi, Andre Onana sakatlanma rolü yapıyor Türkiye'de tutuklanacağını bildiği için, İstanbul'daki Galatasaray maçına gelmemek adına rol yapıyor! Şahsımı, futbolcu Dany Nounkeu ve Cedric Leandre Tchoumbe Fankam ve birkaç arkadaşıyla birlikte dolandıran André Onana isimli futbolcu hakkında pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağım. Tüm kamuoyuna duyurulur! Dipnot: Fake vs. değil bizzat kendilerinin olduğuna dair ses kayıtları, ekran görüntüleri ve mesajlaşmalar mevcut" İfadelerini kullandı.