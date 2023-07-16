Onarım yapılan çatıda yangın çıktı

İstanbul Avcılar'da izolasyon onarım çalışması yapılan 4 katlı binanın çatısı yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.

KAYNAK: DHA
Onarım yapılan çatıda yangın çıktı

Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde Avcılar Kaymakamlığı'nın karşısında bulunan, izolasyon kaplama çalışması yapılan binanın çatısında, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki binalardan fark edilince durum112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Alevler içerisinde kalan çatı, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada oturanların büyük bölümü evlerini terk etti. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma sürdürülüyor.

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