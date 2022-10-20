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Süper Lig maçında barajda şortunu indiren futbolcunun niyeti anlaşıldı

Dünya futbol maçında yaşanan bu hareketi konuşuyor.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:23
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Önce baraja geçti, sonra şortunu ve donunu indirdi. Geisson Perea'nın Süper Lig maçında gündem olan hareketi neden yaptığı ortaya çıktı

Süper Lig maçında barajda şortunu indiren futbolcunun niyeti anlaşıldı
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Kolombiya Ligi'nde oynanan Santa Fe - Cordoba maçında yaşanan bir olay gündem oldu. Santa Fe takımının futbolcusu Geisson Perea, rakip takım serbest vuruş kullandığı sırada baraja geçerek şortunu aşağı indirdi.

Kolombiya ekiplerinden Santa Fe ile Cordoba arasında oynanan maçta Santa Fe forması giyen Geisson Perea'nın rakip oyuncunun dikkatini dağıtmak için yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Sporx'in haberine göre, karşılaşmanın bir bölümünde Cordoba ekibi serbest vuruş kazanınca Santa Fe adına baraja geçen savunma oyuncusu Geisson Perea, rakibinin dikkatini dağıtmak için şortunu aşağı çekerek cinsel organını gösterdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Yaşanan pozisyonda ise Cordoba, serbest vuruştan yararlanamadı. 90 dakikanın sonunda Cordoba, Santa Fe’yi 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

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