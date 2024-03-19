Önce çığ düştü sonra sel bastı. O köyde çocuklar evden çıkamıyor

Hakkari Şırnak kara yolunda bulunan Gelinli Köyü afetlerden yakasını kurtaramadı. Daha önce kara yoluna düşen çığdan dolayı etkilenen köy sakinleri şimdi de selden mağdur oldu.

“ÇOCUKLAR EVDEN ÇIKAMIYOR”

Gelinli Köyü sakinlerinden Cahit Berk isimli vatandaş her yıl böyle afetlerle karşılaştıklarını belirterek menfezin sürekli tıkandığını ve menfez yerine köprü yapılmasını istediklerini belirtti. Berk, "Sular köyümüze girmiş. Çocuklar evden çıkamıyor. Evdeki tüm eşyalarımız ıslandı. Maddi zararımız var. Yetkililer bize bir çözüm bulsun.

Buraya köprü yapsınlar veya bize konut yapsınlar. Her yıl böyle afetlerle karşı karşıya kalıyoruz" şeklinde konuştu.