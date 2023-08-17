Önce evin duvarına çarptı ardından 6 metreden bahçeye uçtu. 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, yabancı uyruklu bir kadının kullandığı traktör, evin duvarına çarparak 6 metre yükseklikten bahçeye düştü.

KAYNAK: İHA
Önce evin duvarına çarptı ardından 6 metreden bahçeye uçtu. 2 kişi hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre; kazada, kadın ile traktörde bulunan 72 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan traktör evin duvarını yıktı

Kaza, 17 Ağustos 2023 tarihinde, Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk köyünde meydana geldi. Nurgul Katta Kulova isimli yabancı uyruklu kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörüyle evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör, yaklaşık 6 metre yükseklikten bahçeye uçtu. Evin duvarı da büyük hasar gördü.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

Kazada, traktör sürücüsü Nurgul Katta Kulova ile yanında oturan Kazım Böyrek isimli yaşlı adam ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Nurgul Katta Kulova’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazım Böyrek ise ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, kazanın nedenini ve Nurgul Katta Kulova’nın kimliği ve uyruğu hakkında araştırma yapıyor. Traktörün kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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