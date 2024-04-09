Önce kasayı boşalttılar sonra kıyafetleri tek tek denediler

Gece 01.30 sıralarında bir mağazada gerçekleşen olayda 3 hırsızının hareketleri pes dedirtti. Mağazaya giren hırsızlar, ilk önce kasayı boşalttı. Ardından adeta müşteriymişçesine kıyafetleri tek tek seçip denediler. Beğendikleri ürünleri poşete doldurup elini kolunu sallayarak mağazadan çıkan hırsızlar, mağazanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Sabah komşularından birinin haber vermesi üzerine olayı duyan mağaza sahibi Hülya Değirmenci, şok geçirdi. 400 bin liralık zarara uğrayan Değirmenci, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.