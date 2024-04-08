Önce kurşun yağdırdılar sonra mesaj attılar. Ölümle tehdit ettiler

Kaynak: İHA
Önce kurşun yağdırdılar sonra mesaj attılar. Ölümle tehdit ettiler
İstanbul Esenyurt’ta bir işletme sahibinden istediği 10 milyon liralık haracı alamayınca işyerine kurlun yağdırdı. Saldırganlar, silahlı saldırı sonrası işyeri sahibine ölüm tehditli mesaj attı.

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde bir işyerine kurşun yağdı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar işyerinin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İşletmenin sahibi haraç vermeyi reddedince işyerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

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Saldırganlar işyerine 9 el ateş ettikten sonra işletme sahibine tehdit dolu mesaj attı. Mesajda "Bir dahakine dükkanına değil sana gelecek mermiler. Sen bizi ciddiye almadın" ifadeleri yer aldı.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İşletmenin kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın cadde üzerine gelip işletmeyi kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Saldırganın işletmeye art arda ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İşletmecinin, kendisinden 10 milyon lira haraç isteyip dükkanını kurşunlayan saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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