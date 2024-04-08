Önce kurşun yağdırdılar sonra mesaj attılar. Ölümle tehdit ettiler

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde bir işyerine kurşun yağdı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar işyerinin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İşletmenin sahibi haraç vermeyi reddedince işyerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganlar işyerine 9 el ateş ettikten sonra işletme sahibine tehdit dolu mesaj attı. Mesajda "Bir dahakine dükkanına değil sana gelecek mermiler. Sen bizi ciddiye almadın" ifadeleri yer aldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İşletmenin kurşunlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın cadde üzerine gelip işletmeyi kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Saldırganın işletmeye art arda ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İşletmecinin, kendisinden 10 milyon lira haraç isteyip dükkanını kurşunlayan saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.