Önce önünde giden araca, ardından duvara çarptı

Bolu’da Mudurnu yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

KAYNAK: İHA
Önce önünde giden araca, ardından duvara çarptı

Kaza, Bolu Mudurnu yolunda Doğancı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine giden İsmail T. yönetimindeki 14 AZ 306 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, önünde seyreden Basri B. idaresindeki 14 AAV 721 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle İsmail T. idaresindeki otomobil yol kenarında savruldu ve duvara çarparak durdu. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve araçta sıkışan sürücü İsmail T. çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan İsmail T.’nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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