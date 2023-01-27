28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar

Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar

Ataşehir’de bir otomobil önce seyir halindeki araca ardından park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan 3 kişi olay yerinden kaçarken kazada yaralanan olmadı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 23:41
Takip Et

Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar

Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar
+
Aa
-

İHA - Kaza, saat 20.30 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FPJ 771 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce aynı cadde üzerinde seyir halinde olan 34 JK 3857 plakalı başka bir otomobile ardından yol kenarında park halinde olan 34 ZH 9267 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasındaki kaldırıma çıktı.

Otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin araçla kaçtığı belirtildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
2
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
4
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
5
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
6
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
7
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿Bursa'da polis cinneti. Ölü sayısı 4'e çıktı
﻿Bursa'da polis cinneti. Ölü sayısı 4'e çıktı
﻿Bursa'da polis cinneti. Ölü sayısı 4'e çıktı
﻿Yunanistan'ın ölüme ittiği 24 göçmen kurtarıldı
﻿Yunanistan'ın ölüme ittiği 24 göçmen kurtarıldı
﻿Yunanistan'ın ölüme ittiği 24 göçmen kurtarıldı
﻿DEAŞ'ın eski sözde finansman sorumlusu tutuklandı
﻿DEAŞ'ın eski sözde finansman sorumlusu tutuklandı
﻿DEAŞ'ın eski sözde finansman sorumlusu tutuklandı
﻿ Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar
﻿ Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar
﻿ Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.