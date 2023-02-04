Önce Şerafettin Tilki yazdı sonra Ali Koç söyledi. Bu bir Şerafettin Tilki gerçeğidir

Her yazısı olay olan, her dediği çıkan Şerafettin Tilki, yine bir adım önde.

Nefesi herkesin ensesinde olan, kapalı kapılar ardında konuşulanları bile öğrenen Şerafettin Tilki'nin bu sabah erken saatlerde "Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak" başlıklı yazısında belirttiklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, öğleden sonraki Yüksek Divan Kurulu toplantısında tekrarladı.

Ne demişti Şerafettin?

"Koç ve ekibinin asıl bombasına geldi sıra. Kulüpler Birliği'nden destek alamazsa kupa kozunu ortaya koyacak. Ligden çekilme gibi bir durumu düşünmüyor. Ancak kupadan çekilelim görüşü hakim. Fikret Orman döneminde Beşiktaş’ın yaptığı gibi. Hakem hataları ve haksızlıklara tepki olarak Fenerbahçe, Türkiye Kupası’ndan çekilmeyi planlıyor.

Tarihi karar, futbol dünyasında taşları değil, kayaları yerinden oynatır.

Koç her şeyi göze almış ki, bu yolu gündeminde tutuyor.

Tıpkı Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanı olarak yaptığı gibi."

Ne dedi Ali Koç?

"Ligden çekilme diye bir şey yok. Sakın aklınıza getirmeyin, bunlar duygusal olarak söylenen şeyler. 15 hafta var. Biz bu ligi bitireceğiz ve şampiyon mu olacağız? Yoksa 'Yeter arkadaş' deyip maça çıkmayacak mıyız? Maça çıkmamak, maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir. Ama inanın, geleceğimiz için çok çok önemli bir adımdır. Bunu oyladık 11'e 3 çıktı sonuç 3 kişiden biriydim. Ama devam etme kararı çıktı. 2 yoldan biri radikal karar diğeri sonuna kadar mücadele edip savaşmak."

Evet... Ali Koç Şerafettin'in yazdığı gibi ligden çekilmeyeceklerini, bu kararı oylama sonucunda aldıklarını söyledi.

Ama kupa kapısını açık bıraktı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ı kupadan çektiğinde bir yıl kupaya katılmama cezasını göze almıştı.

Eğer Fenerbahçe de kupadan çekilirse ki bu gündemdeki yerini koruyor; bir yıl kupaya katılmamayı Fikret Orman gibi göze almış görünüyor.

Siz siz olun Şerafettin'i takipten vazgeçmeyin. Eğer olup bitenleri ilk öğrenen olmak istiyorsanız tabi.