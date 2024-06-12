Önce tıra sonra tabelaya çarptı. 4 yaralı

Kaynak: İHA
Önce tıra sonra tabelaya çarptı. 4 yaralı

İzmit ilçesindeki Körfez Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir tıra, ardından bir tabela direğine çarptı. Araçta bulunan dört kişi yaralanırken, araç da ciddi şekilde hasar gördü.

Kaza, İzmit'in Körfez Mahallesi'nde D100 Karayolu İstanbul yönünde meydana geldi. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Erkan C. yönetimindeki 35 KAY 97 plakalı otomobil, önce önünde seyreden 67 ADM 857 plakalı DAF marka tıra çarptı, ardından da bir tabela direğine çarparak durabildi.

Kazada, araçta bulunan sürücü Erkan C. (42) ile yolcular Aybike A. (24), Yeliz A. (44) ve Sude N.K. (17) yaralandı. Yapılan ihbar üzerine kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçta ciddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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