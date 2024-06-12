Önce tıra sonra tabelaya çarptı. 4 yaralı

Kaza, İzmit'in Körfez Mahallesi'nde D100 Karayolu İstanbul yönünde meydana geldi. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Erkan C. yönetimindeki 35 KAY 97 plakalı otomobil, önce önünde seyreden 67 ADM 857 plakalı DAF marka tıra çarptı, ardından da bir tabela direğine çarparak durabildi.

Kazada, araçta bulunan sürücü Erkan C. (42) ile yolcular Aybike A. (24), Yeliz A. (44) ve Sude N.K. (17) yaralandı. Yapılan ihbar üzerine kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçta ciddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.