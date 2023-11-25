Önce yayaya, sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Önce yayaya, sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Bodrum- Milas karayolu Meşelik Mahallesinde meydana geldi. B.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Şahin, savrularak yere düştü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil beton direğe çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaya Ali Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.A. ve yolcu konumunda bulunan A.Ç. çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı belli bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ali Şahin’in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

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