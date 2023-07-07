Önder Karaveli'nin yeni takımı belli oldu. İmzayı attı. Nereden nereye

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli yeni takımına imzayı attı.

Önder Karaveli'nin yeni takımı belli oldu. İmzayı attı. Nereden nereye

Beşiktaş'ta 2021-22 sezonunda Sergen Yalçın'ın ardından görev alan, daha sonra Adanaspor'u çalıştıran teknik direktör Önder Karaveli'nin yeni takımı belli oldu.

Karaveli, TFF 2'nci Lig kırmızı grupta mücadele edecek 68 Aksaray Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Karaveli, "Aksarayspor’da gerçekçi hedefler kovalayacağız buradan 68 Aksaray Belediyespor camiasına şu sözü verebilirim stada geldiklerinde iyi futbol seyredecekleri bir takımları olacak, maçımızı nerede oynarsak oynayalım iç saha ya da deplasman fark etmeksizin oynanan oyundan vazgeçmeyen hiçbir şekilde mağlubiyeti kabullenmeyen bir takım oluşturacağız. Aksaray şehrini ekibimle beraber en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin endişesi olmasın” dedi.

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