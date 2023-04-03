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Önder Özen siyasete atıldı. Genel başkanıyla birlikte manifesto yayınladı

Futbolseverlerin yakından tanıdığı, şu sıralar yorumculuk yapan Önder Özen, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) spor politikaları çalışma grubuna katıldı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 17:31
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Önder Özen siyasete atıldı

Önder Özen siyasete atıldı. Genel başkanıyla birlikte manifesto yayınladı
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Diken'de yer alan habere göre, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin spor politikalarıyla ilgili hazırladığı 10 maddelik manifestoyu Beşiktaş’ın eski sportif direktörü Önder Özen ve Remzi Dilli’yle birlikte açıkladı.

Basın açıklamasında konuşan Önder Özen, çocukken futbol oynadığı stadın şu an ‘millet bahçesi’ olduğunu belirterek gençler için imkanların azaldığını söyledi. Özen, çok amaçlı spor salonlarının bittiğini ve şu an TOKİ’nin yaptığı statların tek vaadinin ”Gel ve tüket” olduğunu belirtti.



Manifestoda şu talepler yer aldı:

- Sporda bütünlüklü bir planlama sağlanmalı.

- İnsanlar kolay, bedava bir şekilde spora ulaşmalı. Bunla ilgili olarak kentsel mekanlar yeniden düzenlenmeli.

- Eğitim ve spor, paralel hale gelmeli. İki konuyla ilgili politikalar arasında eş güdüm sağlanmalı.

Her branşa gerektiği kadar destek verilmeli. Tüm spor dalları yaygınlaştırılmalı.



SPORDA SENDİKALAŞMA ÇAĞRISI
- Spor emekçilerinin sorunları çözülmeli. Sendikanın önü açılmalı, haklarını almalarının önündeki engeller kaldırılmalı.

- Sporda şiddet önlenmeli.

- Her alanda olduğu gibi spor yönetimi de demokratikleşmeli.

Sporun mali denetimi sağlanmalı.

Federasyon yönetimlerinde nitelikli kadrolar yer almalı.

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