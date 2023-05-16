OnePlus Ace 2 Pro özellikleri ortaya çıktı. İşte ilk bilgiler

Yakında tanıtılacak OnePlus Ace 2 serisinin özellikleri sızdırıldı.

OnePlus Ace 2 Pro özellikleri ortaya çıktı. İşte ilk bilgiler

Donanımhaber’da yer alan bilgilere göre, OnePlus Ace 2 Pro yakın zamanda tanıtılacak. Tanıtımdan önce cihazın özellikleri belli oldu. Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre, OnePlus Ace 2 Pro modeli ile seri tamamlanmış olacak. Ace 2 Pro’nun daha uygun fiyatlı amiral gemisi bir telefon olacağı söyleniyor. Muhtemelen, OnePlus 11 modelinin bazı özelliklerini taşımayacak.

yuyjhj.jpg

Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek telefon, 1.5K çözünürlüğü destekleyen kavisli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun ekranını tedarik eden ismin BOE olduğu söyleniyor.

Kamera ve pil (batarya) açısından Ace 2 modeline kıyasla bir geliştirme olmayacak.

OnePlus Ace 2 Pro’nun 2023’ün ikinci yarısında çıkması bekleniyor.

İlgili Haberler
Oppo ve OnePlus Avrupa’dan çekiliyor mu. Flaş iddia
OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu için tarih ortaya çıktı
OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu için tarih ortaya çıktı
ColorOS 13 alacak Oppo ve OnePlus modelleri açıklandı
OnePlus’ın ilk tableti piyasaya çıkıyor. İşte ön sipariş tarihi ve fiyatı
Öne Çıkanlar
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Son Haberler
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark Spor
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış Güncel
Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı Dünya
Tırın altında ezilen otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı
Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı Güncel
Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi Güncel
Bitlis'te, otobüste yapılan aramada 2 kadın yolcunun üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’ Siyaset
Davutoğlu sosyal medya hesabından sordu‘28 Mayıs bir seçim mi, yoksa referandum mu?’
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek