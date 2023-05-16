OnePlus Ace 2 Pro özellikleri ortaya çıktı. İşte ilk bilgiler

Donanımhaber’da yer alan bilgilere göre, OnePlus Ace 2 Pro yakın zamanda tanıtılacak. Tanıtımdan önce cihazın özellikleri belli oldu. Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre, OnePlus Ace 2 Pro modeli ile seri tamamlanmış olacak. Ace 2 Pro’nun daha uygun fiyatlı amiral gemisi bir telefon olacağı söyleniyor. Muhtemelen, OnePlus 11 modelinin bazı özelliklerini taşımayacak.

Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek telefon, 1.5K çözünürlüğü destekleyen kavisli bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun ekranını tedarik eden ismin BOE olduğu söyleniyor.

Kamera ve pil (batarya) açısından Ace 2 modeline kıyasla bir geliştirme olmayacak.

OnePlus Ace 2 Pro’nun 2023’ün ikinci yarısında çıkması bekleniyor.