Oppo ve OnePlus Avrupa’dan çekiliyor mu. Flaş iddia

Oppo ve OnePlus’ın Fransa’daki anlaşmalarını yenilemediği öne sürüldü.

Oppo ve OnePlus Avrupa’dan çekiliyor mu. Flaş iddia

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Oppo ve OnePlus’ın Fransa’dan çekilmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

İddiaya göre Oppo, ticari anlaşmalarını iptal etti ve distribütör mağazalar ile ilişkisini kesti.

Fransız kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, ülkedeki ticari operasyonlarının durdurmaya başladı. Stok durumlarını değerlendiren Oppo, anlaşmalı olduğu distribütör mağazalar ile sözleşme yenilemeyi reddediyor.

dscf6294.jpg

ANLAŞMAYI YENİLEMEDİLER

Oppo’nun ülkedeki ortaklarından biri olan Atmospheres’in, Çinli üretici ile anlaşma yenilemediği bildirildi.

Şirketin Oppo için çalışan tüm çalışanlarını izne çıkardığı ve mevcut sözleşmenin 30 Haziran’da sona ereceği söyleniyor.

Oppo ise 30 Haziran’dan sonra da Fransa’da satış yapacağını söyleyen bir bildiri yayınladı. Ancak şirketin açıklaması, yeni ürünler yerine mevcut müşterilere destek sunulacağını vurguluyor.

İlgili Haberler
ColorOS 13 alacak Oppo ve OnePlus modelleri açıklandı
Oppo A1 5G tanıtıldı. Fiyatı ve özellikleri de açıklandı
Oppo A1x telefon modelinin özellikleri ortaya çıktı
Oppo Find X6'nın resmi tanıtımı gerçekleşti. Teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü Güncel
Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü
Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu Spor
Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti Dünya
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti
Kritik zirve Rusya'da başladı Güncel
Kritik zirve Rusya'da başladı
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek Dünya
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek
Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi Spor
Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı Magazin
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı