Oppo ve OnePlus Avrupa’dan çekiliyor mu. Flaş iddia

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Oppo ve OnePlus’ın Fransa’dan çekilmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

İddiaya göre Oppo, ticari anlaşmalarını iptal etti ve distribütör mağazalar ile ilişkisini kesti.

Fransız kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, ülkedeki ticari operasyonlarının durdurmaya başladı. Stok durumlarını değerlendiren Oppo, anlaşmalı olduğu distribütör mağazalar ile sözleşme yenilemeyi reddediyor.

ANLAŞMAYI YENİLEMEDİLER

Oppo’nun ülkedeki ortaklarından biri olan Atmospheres’in, Çinli üretici ile anlaşma yenilemediği bildirildi.

Şirketin Oppo için çalışan tüm çalışanlarını izne çıkardığı ve mevcut sözleşmenin 30 Haziran’da sona ereceği söyleniyor.

Oppo ise 30 Haziran’dan sonra da Fransa’da satış yapacağını söyleyen bir bildiri yayınladı. Ancak şirketin açıklaması, yeni ürünler yerine mevcut müşterilere destek sunulacağını vurguluyor.