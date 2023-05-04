ColorOS 13 alacak Oppo ve OnePlus modelleri açıklandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Çinli şirket Oppo Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 güncellemesi alacak modelleri paylaştı.
OPPO, Android 13 tabanlı ColorOS 13’ü uyumlu cihazlarının büyük bir çoğunluğuna gönderdiği bildirildi. ColorOS 13.1’in neler getirdiği henüz bilinmese de kamerayla ilgili çeşitli değişiklere ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Son olarak bu sürümü mayıs ayı içerisinde alacak yeni cihazlar ortaya çıktı.
4 MAYIS
OPPO Find X3
11 MAYIS
OnePlus 11
12 MAYIS
OnePlus 9R
OnePlus 8T
OPPO Reno9 Pro +
OPPO Reno8
15 MAYIS
OPPO Pad
OPPO Pad Artist Limited Edition
OPPO Reno6
OPPO Reno6 Pro
16 MAYIS
OPPO Reno9 Pro
OPPO Reno8 Pro +
17 MAYIS – ColorOS 13 güncellemesi alacak modeller
OPPO Reno7 Pro
OPPO Reno8 Pro
OPPO Reno7 Pro League of Legends Limited Edition
OPPO Reno6 Pro+
OPPO Reno6 Pro+ Conan Limited Edition
OnePlus Ace 2V
OnePlus Ace 2
18 MAYIS
OnePlus Ace Pro
OnePlus Ace Pro Yuanshen Limited Edition
OPPO Reno7 SE
22 MAYIS
OPPO Reno5 Pro+ Artist Limited Edition
OPPO Reno5 Pro+
23 MAYIS
OPPO K10 Pro
24 MAYIS
OPPO Ace2 EVA Limited Edition
OPPO Ace2
25 MAYIS – ColorOS 13 güncellemesi alacak modeller
OPPO Find N2 Flip
OPPO Find X2 Pro
OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition
OPPO Find X2, OPPO Reno7
OPPO Reno7 New Year Edition
OPPO Reno5 Pro, OnePlus Ace Racing Edition
OPPO Find X2 League of Legends S10 limited edition
26 MAYIS
OPPO Reno9
29 MAYIS
OnePlus 8
OnePlus 8 Pro