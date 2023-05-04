ColorOS 13 alacak Oppo ve OnePlus modelleri açıklandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Çinli şirket Oppo Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 güncellemesi alacak modelleri paylaştı.

OPPO, Android 13 tabanlı ColorOS 13’ü uyumlu cihazlarının büyük bir çoğunluğuna gönderdiği bildirildi. ColorOS 13.1’in neler getirdiği henüz bilinmese de kamerayla ilgili çeşitli değişiklere ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Son olarak bu sürümü mayıs ayı içerisinde alacak yeni cihazlar ortaya çıktı.

4 MAYIS

OPPO Find X3

11 MAYIS

OnePlus 11

12 MAYIS

OnePlus 9R

OnePlus 8T

OPPO Reno9 Pro +

OPPO Reno8

15 MAYIS

OPPO Pad

OPPO Pad Artist Limited Edition

OPPO Reno6

OPPO Reno6 Pro

16 MAYIS

OPPO Reno9 Pro

OPPO Reno8 Pro +

17 MAYIS – ColorOS 13 güncellemesi alacak modeller

OPPO Reno7 Pro

OPPO Reno8 Pro

OPPO Reno7 Pro League of Legends Limited Edition

OPPO Reno6 Pro+

OPPO Reno6 Pro+ Conan Limited Edition

OnePlus Ace 2V

OnePlus Ace 2

18 MAYIS

OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace Pro Yuanshen Limited Edition

OPPO Reno7 SE

22 MAYIS

OPPO Reno5 Pro+ Artist Limited Edition

OPPO Reno5 Pro+

23 MAYIS

OPPO K10 Pro

24 MAYIS

OPPO Ace2 EVA Limited Edition

OPPO Ace2

25 MAYIS – ColorOS 13 güncellemesi alacak modeller

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition

OPPO Find X2, OPPO Reno7

OPPO Reno7 New Year Edition

OPPO Reno5 Pro, OnePlus Ace Racing Edition

OPPO Find X2 League of Legends S10 limited edition

26 MAYIS

OPPO Reno9

29 MAYIS

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro