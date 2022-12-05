Online psikolog & danışmanlık hizmetinin avantajları nelerdir?

Giderek hayatımızın birçok alanında teknolojiden daha çok faydalanıyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte eğitim, sosyalleşme ve alışveriş gibi alanlarda teknolojinin hayatımıza dahiliyeti arttı. Online terapi de pandemiyle birlikte yaygınlaştı ancak pandeminin etkileri azalsa da online terapi, psikolojik desteğin birçok insana ulaşmasında vazgeçilmez bir unsur haline geldi.

Online Terapi Nedir?

Psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerinin internet bağlantısı olan herhangi bir cihaz üzerinden yürütülmesine online terapi deniyor. İnsanların yüz yüze terapi yerine online psikolog desteği tercih etmesinin altında online terapinin birçok olumlu yönünün olması yatıyor. Yüz yüze terapi kadar etkili olan online psikolog hizmeti, birçok konuda avantaj sağlıyor ve online psikolog çevrimiçi terapi sırasında yüz yüze terapide kullanılan teknik ve yaklaşımlar ne ise onları uyguluyor.

Online Terapinin Avantajları Nelerdir?

● Erişim kolaylığı

Terapiye başlama kararı almak son derece büyük bir adım. Bu kararı alırken “Nasıl zaman ayıracağım, terapistin ofisine nasıl gidip geleceğim?” gibi sorular terapiye başlamak isteyen birçok insanda endişe uyandırıyor. Online terapi lojistik anlamda birçok avantaj sağlıyor. Online psikolog, sizden ofisine gelmenizi rica etmiyor, bunun yerine her ikiniz de o anda uygun olduğunuz ve kendinizi rahat hissettiğiniz bir ortamdan seansa bağlanabiliyorsunuz.

● Ulaşılabilirlik

Yüz yüze terapiye ulaşabilme konusunda birçok insanın fiziksel engelleri bulunuyor. Örneğin, merkezi bir lokasyonda yaşamıyor olabilir veya merkezi yerlere kolayca gidebileceğiniz ulaşım alternatiflerine sahip olmayabilirsiniz. Fiziksel bir engeliniz varsa evden herhangi bir yere gitmek sizin için çok daha zor olabilir. Online psikolog danışma hizmeti ile mental sağlık alanında destek alma konusunda mesafeler engel olmaktan çıkıyor. Kendinizi terapiye hazır hissetmeniz, sadece bir dokunuş ile bu hizmete erişiminiz için yetiyor.

● Yaşamın akışına adapte etmenin kolaylığı

Her şeyin hızla aktığı bir dönemde kendine zaman ayırmak birçoğumuzun kolayca yapabileceği bir şey değil. Belki sizi bekleyen onlarca işiniz, belki bakımını sağladığınız insanlar var. Tüm bu koşturmaca içinde yüz yüze terapiye zaman ayırmak gözünüzde iyice büyüyebilir. Belki gün içerisinde terapi için bir yere gitmeye vaktiniz olmayabilir ancak sabah işinize başlamadan önce online terapiye ayıracak vakti bulabilirsiniz. 7/24 online psikolog kolaylığı ile kendi takviminize en uygun şekilde terapi hizmetinden faydalanabilirsiniz.

● Rahatlık

Terapiye başlama kararı almak kadar terapide kendini açmak, nasıl hissettiğinden bahsetmek ve geçmiş deneyimler hakkında konuşmak da kolay değil. Fakat bazı detaylar kendini açmayı kolaylaştırabiliyor. Örneğin, kimileri için bildiği ve tanıdığı bir ortamda olmak, kendisini güvende hissetmesine ve daha rahat paylaşımda bulunmasına yardımcı oluyor.

● Maddi avantajlar

Yüz yüze terapide var olan giderlerin bazıları online yürütülen terapilerde olmayabiliyor. Bu sayede online terapi daha çok insan için erişilebilir bir noktada duruyor. Bunun yanı sıra online terapi uygulamaları farklı seans sürelerinde hizmetler sunarak veya avantajlı paketler hazırlayarak terapinin daha erişilebilir olması konusunda çalışıyorlar. Bu sebeple terapiye başlamayı düşünüyor fakat ücretini karşılamak konusunda sıkıntı yaşıyorsanız online terapi sizin için iyi bir alternatif olabilir.

Doğru Platform İyi Hizmet

Online terapi hakkında insanların genellikle merak ettiği konulardan biri gizlilik. Aslında terapinin diğer unsurlarında olduğu gibi bu konuda da yüz yüze terapi ve online terapi arasında bir fark bulunmuyor. Bütün verileriniz ve terapi sırasında psikoloğunuz ile yaptığınız görüşmeler şifreleme yoluyla güvende tutuluyor ve kimseyle paylaşılmıyor.

Online terapi desteği almaya karar verdiğinizde aklınıza ilk gelen sorulardan biri de muhtemelen “Uzman bir psikoloğu nasıl bulacağım?” olacaktır. Online psikolog tavsiye üzerine bulunabilecek biri pek değil. Fakat online terapiye başlamak, Hiwell online psikolojik danışmanlık uygulaması ile çok daha kolay.

Hiwell, bünyesinde 400’den fazla uzman psikolog bulunduran bir online terapi platformu. Terapistlerin tamamı, klinik psikoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış ve seçilmiş kişiler. Terapiyi herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan Hiwell, terapiye başlama sürecini bir hayli kolaylaştırıyor. Uygulamayı indirip size yöneltilen soruları cevapladığınızda uzman bir psikolog ile eşleşiyorsunuz ve ücretsiz ön görüşmenizi yapabilmek için uygun olduğunuz günü belirtiyorsunuz. Terapistinizle uyuşmadığınız durumda yeniden başka bir terapistle görüşme ayarlayabiliyorsunuz. Böylece “Benim için en doğru terapisti nasıl bulacağım?” noktasında kaybolmuyorsunuz çünkü Hiwell sizin yerinize bunu zaten yapıyor.

En nihayetinde önemli olan kendiniz için bir şey yapmak istiyor ve terapiye başlamaya karar vermiş ya da bunu değerlendiriyor olmanız. Gerçek ve devamlılığı olan bir değişim, küçük adımlarla başlar. Siz de daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için bu adımı atabilirsiniz.