Önündeki kaza yapmış araca çarpmak istemedi. Köprüden düştü

Denizli’nin Çardak ilçesinde önünde kaza yapan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon, 8 metrelik köprüden aşağı düştü.

Önündeki kaza yapmış araca çarpmak istemedi. Köprüden düştü

İHA

Kaza, Çardak Havalimanından Ankara karayoluna bağlanan köprülü üstgeçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; köprüde Ö.A.’nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Bu esnada arkadan gelen M.A. idaresindeki kamyon, otomobile çarpmamak isterken kontrolden çıkması sonucu 8 metrelik köprüden aşağıya uçtu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri köprüden aşağıya uçan kamyonun sürücünü kurtardı. Yukarı çıkarılan kamyon sürücüsü ve takla atan otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından kamyon düştüğü yerden kurtarılırken, otomobilde otoparka çekildi. Kamyon sürücüsünün tedavisinin sürdüğü, otomobil sürücüsünün ise taburcu olduğu öğrenildi.

aw907669-02.jpg

aw907669-04.jpg

aw907669-05.jpg

aw907669-07.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Adana'da dehşete düşüren olay Güncel
Adana'da dehşete düşüren olay
Siopis ikinci kez baba oldu Spor
Siopis ikinci kez baba oldu
Kuruluş Osman'ın sezon finalinde flaş ayrılık Magazin
Kuruluş Osman'ın sezon finalinde flaş ayrılık
Volkan Demirel: Seneye ligimizde devam edeceğiz Spor
Volkan Demirel: Seneye ligimizde devam edeceğiz
Günün en iyi sosyal medya paylaşımı geldi. Reisçi kurtlar çok kızacak Güncel
Günün en iyi sosyal medya paylaşımı geldi. Reisçi kurtlar çok kızacak
Profesör açıkladı. Göz sağlığına zarar veren 6 etken Sağlık
Profesör açıkladı. Göz sağlığına zarar veren 6 etken
Katliam sırası şimdi de Van Gölü'ne geldi Güncel
Katliam sırası şimdi de Van Gölü'ne geldi