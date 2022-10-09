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Onur Air iflas etti. Yolcu uçağını satışa çıkardı

Havayolu taşımacılığı yapan Onur Air, borçlarını ödeyemediği için iflas etti. Şirketin, Airbus A321 tipi yolcu uçağını 80 milyon TL’ye satışa çıkardığı öğrenildi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 15:31
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Onur Air iflas etti. Yolcu uçağı internetten satışa çıkarıldı

Onur Air iflas etti. Yolcu uçağını satışa çıkardı
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Borçlarını ödeyemediği için el konulan Onur Air'e ait TC-OEA kuyruk tescilli Airbus A321 modelindeki yolcu uçağının, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından internet üzerinden satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Birinci açık artırmanın 26 Ekim 2022 tarihinde saat 11.40-11.45 arasında Yenişehir Mahallesi Kardelen Sokak No:10 Pendik, İstanbul adresinde yapılacağı belirtildi. Uçak satılmadığı takdirde 27 Ekim 2022 tarihinde yine aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılacağı açıklandı. Uçağın fiyatının ise 80 milyon TL'den satışa çıkarıldığı ifade edildi.

Paylaşılan ilanda  “6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanuna istinaden Kurumumuza borcundan dolayı hacizli olan aşağıda cins, miktar ve muhammen bedeli yazılı uçak satışa çıkarılmıştır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları, satış şartnamesinin icra satış dosyasından görülebileceği, masrafın ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderileceği, ihalenin feshi davası açanların dosyamıza derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edileceği, iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur" denildi.

İlanda uçağın toplam 54 bin 465 saat uçuş yaptığı duyuruldu. Uçağın üzerinde uzun süre yerde beklediği için boya hasarları olduğu ifade edildi. Uçağın teknik kayıt defteri olmadığı için periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığının kayıtlarının incelenemediği de açıklandı.

(Kaynak: İHA)

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