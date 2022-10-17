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OPEC kararı sonra Washington ile Riyad arasında ipler gerildi. ABD Suudi Arabistan'a tepkili

OPEC kararı sonrası Washington ile Riyad arasında ipler geriliyor. ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Bin Selman ile G20 zirvesinde görüşmeyeceği duyuruldu. Riyad'a silah satışının durdurulması dahil tüm seçeneklerin masada olduğu belirtiliyor.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 17:23
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OPEC kararı sonra Washington ile Riyad arasında ipler gerildi. ABD Suudi Arabistan'a tepkili. Biden'ın Veliaht Prensi bin Selman görüşmeyecek

OPEC kararı sonra Washington ile Riyad arasında ipler gerildi. ABD Suudi Arabistan'a tepkili
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OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası Washington ile Riyad arasında gerilim artıyor. Şimdi  gözler Riyad'a çevrildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın son açıklaması gerginliğin boyutunu ortaya koydu.Sullivan, Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yanında yer alması nedeni ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ilişkileri gözden geçirme kararı aldığını belirtti.

Suud yönetiminin Amerikan halkının çıkarlarına aykırı hareket ettiği mesajını verdi.Sullivan, Biden'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile G20 zirvesinde görüşme planı olmadığını da vurguladı.

Riyad'a silah satışının durdurulması dahil birçok konunun masada olduğunu ifade etti.OPEC kararı sonrası Amerikan basını ABD Başkanı'na tepki göstermiş, "Yumruk tokuşturduğu Suudi Arabistan'dan tokat yedi" yorumları yapmıştı.Biden'ın Prens Selman'a taviz verip Riyad'dan eli boş döndüğü değerlendirmeleri de dikkati çekmişti.

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