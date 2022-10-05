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  • Petrol fiyatlarında eyvah dedirten gelişme. Zamlara bahane çıktı. OPEC+ ülkeleri anlaştı fiyatlar her an tırmanabilir

Petrol fiyatlarında eyvah dedirten gelişme. Zamlara bahane çıktı. OPEC+ ülkeleri anlaştı fiyatlar her an tırmanabilir

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak zamlara bahane çıktı. OPEC+ ülkeleri petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti yapılması konusunda anlaştı. Bu da petrol fiyatları 100 doları test edecek anlamına geliyor.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 16:53
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OPEC+ ülkeleri anlaştı fiyatlar her an tırmanabilir. Petrol fiyatlarında eyvah dedirten gelişme. Zamlara bahane çıktı.

Petrol fiyatlarında eyvah dedirten gelişme. Zamlara bahane çıktı. OPEC+ ülkeleri anlaştı fiyatlar her an tırmanabilir
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Petrolde günlük 2 milyon varil kesinti anlaşması. OPEC+, petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti yapılması konusunda anlaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti yapılması konusunda anlaştı.

OPEC+'nın bu kararı ile halihazırda sıkışık olan piyasada arz daha da azalmış olacak. ABD ve diğer başlıca tüketiciler üretim artırma baskısı yapıyordu.

Üretimin azaltılması, üç ay önce küresel ekonomide resesyon, ABD'de yüksek faizler ve güçlü dolar konularına ilişkin endişelerle varil başına 120 dolardan 90 dolara gerilemiş olan petrol fiyatlarının toparlanmasını sağlayabilir.

JP Morgan: ABD'den karşı adım gelebilir

Yatırım bankası JP Morgan petrol piyasası ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "OPEC+ anlaşma olsa da olmasa da petrol üretiminde kesintiye gitmeyi değerlendiriyor, petrol dördüncü çeyrekte 100 doları yeniden test edecek. OPEC+'ın bu hamlesine ABD'den karşı adım gelebilir, stratejik petrol rezervlerinden daha fazla petrol serbest bırakılabilir. Küresel petrol talebinin dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla günlük 0.9 milyon varil artarak günlük ortalama 101.8 milyon varil seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz."

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