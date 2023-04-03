Petrol devlerinden flaş karar

OPEC+ ülkelerinin aldığı flaş karar petrol fiyatlarının bir anda tırmanmasına neden oldu. Mayıs ayından itibaren gönüllü olarak kısma kararı alması petrol fiyatlarında 5 dolara varan artışı beraberinde getirdi.Bu artış, yüksek olan akaryakıt fiyatlarının yukarıya çekilmesine neden olarak gösterilecek ve hem benzine hem de motorine zam yapılacak beklentisini yükseltecek.

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerden oluşan OPEC+ üretimde günlük 1.16 milyon varil ek azaltıma gideceklerini açıkladı

Bu kararın ardından Brent petrolünün varil fiyatı 86,44 dolara kadar yükseldi. Haziran vadeli Brent petrolde ise 4 doların üzerinde artış yaşandı. Aynı şekilde Batı Teksas petrolünün fiyatı ise cuma gününe göre 4 dolardan fazla bir artış yaşandı.

Analistler teknik göstergelerin işaret ettiği 86,32 dolar direncini test eden Brent petrolünün, bugün için ilk destek seviyesinin 83,66 dolar olduğunu, buranın altına inilmesi halinde 82,80 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtiyorlar. Yeniden 86,32 doların aşılması halinde ise yeni hedefin 88,40 dolar olacağı ifade ediliyor.

OPEC + ülkelerinin aldığı bu kararın ardından Brent Petrol 08.55 itibarıyla yeni güne 83,55 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda WTI Teksas türü petrol ise 79,03 dolardan işlem gördü.