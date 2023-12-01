Opel Grandland modelinde 100 bin lira takas desteği

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Opel Türkiye, 2023 yılının son ayında da binek ve SUV modellerinde müşterilerine cazip seçenekler sağlarken, başarılı hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ’lere özel teklifler sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Opel’in SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland; ayrıcalıklı kredi tekliflerine ek, GS versiyonunda 75.000 TL, Ultimate versiyonunda 100.000 TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online rezervasyona özel 327.900 TL’ye varan avantajlarla yeni sahiplerini bekliyor. Yeni Opel Corsa Elektrik modeli ise, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1.187.900 TL’ye satın alınabiliyor. Opel, aralık ayında yeni araç sahibi olmak isteyenleri Opel Showroom’larına bekliyor.

100 BİN LİRALIK TAKAS DESTEĞİ

Markaların kampanya fırtınası devam ediyor. Yeni Opel Corsa, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, manuel şanzımanlı Edition donanımında, 200 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi; otomatik şanzımanlı Edition versiyonunda 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.252.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi ve Teknoloji Paketi hediyesi ile kullanıcılara sunuluyor.

Crossland, 1.2 130 HP AT6 Essential versiyonunda online satışa özel 1.045.000 TL’ye varan avantajlarla 1.104.900 TL’lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında hem manuel hem otomatik şanzımanlı versiyonlarda “ÖTV Muaf” koşuluna özel, 1.004.200 TL’lik fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla ve Elegance versiyonunda online satışa özel 1.245.000 TL’ye varan avantajlarla 1.415.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel’in amiral gemisi Grandland, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte GS versiyonunda 75.000 TL, Ultimate versiyonunda ise 100.000 TL takas desteği, 1.2 130 HP AT8 GS versiyonunda online satışa özel 327.900 TL’ye varan avantajlarla 1.419.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERE ÖZEL KAMPANYA

Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1.187.900 TL’ye satın alınabiliyor.

Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.437.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni 1.599.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik GS adındaki tek donanım, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

OPEL’DEN HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA CAZİP KREDİ OLANAKLARI!

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, aralık ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.504.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel’in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Combo Cargo 715.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 930.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1.004.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.